Свою работу ярмарка начала в 10 утра. Традиционно продукцию представили предприниматели из Теректинского и Зеленовского районов. Цены приятно удивляли покупателей. Так, лук продавали по 65 тенге за килограмм, арбузы по 45, дыни по 70. Влет уходили помидоры, стоимость которых начиналась от 80 тенге. Морковку по 50 тенге и картошку из поселка Макарова по 60 тенге люди уносили с ярмарки мешками. Самая большая очередь была за куриными яйцами, которые продавали по 110-130 тенге за десяток. Низкие цены на продукты провоцировали скандалы среди покупателей, некоторые боясь, что им не достанется товара, пытались приобрести его вне очереди. И все - таки качество товара и уровень цен потребители оценили по достоинству. - Очень хорошая ярмарка, на рынок ездить не надо, я деньги на проезд сэкономила. Яйца здесь покупаю по 110, яблоки по 250. Я многодетная мама, поэтому меня такие ярмарки очень радуют, - говорит жительница г. Уральск Гульзада КУШЕРБАЕВА Также на ярмарке можно было приобрести, свежую рыбу, сазана продавали по 650 тенге за кило. Сами товаропроизводители, сполна реализовав свою продукцию, внакладе не остались. - Я приехал из поселка Магистральный, почти в каждой ярмарке принимаю участие. Скот держу, гусей, уток. Сегодня реализую уток по 2500, и гусей по 6000-7000 тысяч, эти цены ниже рыночных. Торговля идет хорошо, - говорит Леонид ЗАРАЖЕВСКИЙ Колбасные изделия, мед, чай, сахар, подсолнечное масло, соленая и копченая рыба, и даже живые цветы, все это можно было приобрести на ярмарке. - Ярмарка проходит еженедельно, цены ниже рыночных. Она будет проводиться до конца сентября, каждую субботу. Все продукты необходимые для дома есть. Мясная продукция будет позже, в связи с погодными условиями, как прохладнее станет, мы свое мясо привезем, - говорит руководитель отдела предпринимательства Теректинского района Руслан ИХСАНОВ. А вот товаропроизводители из поселка Чапаво похолодания ждать не стали и привезли на ярмарку свинину по 1300 тенге за килограмм, продавали ее прямо с багажника автомобиля, и судя по огромным очередям, стало ясно, что такие ярмарки городу нужны, да и уральцы попросили, чтобы по возможности ярмарка длилась как можно дольше.