Как рассказала жительница поселка Зачаганск Айгуль, о закрытии дороги никто не предупредил и с утра образовалась километровая очередь. - Мы выехали в школу из Зачаганска как обычно в 8.00, но опоздали, из-за того, что на ремонт закрыли одну сторону дороги по улице Жангир хана. Почему не предупредили? Когда закрывали другие участки всегда оповещали и в соцсетях, и по телевидению. Если бы люди знали, выехали бы пораньше из дома, а так, простояв 40 минут в пробке, мы опоздали и в школу и на работу. И вообще, почему нельзя ремонт было делать летом, сейчас уже дожди скоро начнутся и ремонт опять затянется, а нам так и придется стоять в пробках, - возмущается жительница города. Жительница района Жазиры Асия утверждает, что они попали в центр города через Селекционный в объезд. - Мы с утра выехали как обычно, пробка была огромная. Мы постояли минут 7 на месте, поняли, что проедем не скоро и поехали в объезд через Селекционный. Почему это нельзя было сделать летом? Я не понимаю, почему у нас ремонт дорог начинается осенью. Мало того, что у нас часть дороги до сих пор закрыта, так они еще и здесь перекрыли. Почему не предупредили, мы бы пораньше выехали, - возмущенно говорит Асия. -О чем думают люди, сидящие у власти? Смотрите, закрыли одну часть улицы Жангир хана начиная от остановки "Жазира" и так до кольца на СХИ. Чуть ли ни с мая закрыли улицу Азербайджанская и до сих пор там что-то делают и никак не доделают. На прошлом неделе закрыли улицу Целинная, которая расположена параллельно Азербайджанской, по ней можно было объехать этот участок. Сегодня закрыли участок на Жангир хана и мост. Как людям добираться до работы и назад? Почему нельзя было летом сделать Жангир хана от Чагано-Набережной до "Жазиры" а уже потом Чагано-Набережную?! Что такого делают на Азербайджанской целых три месяца?! Ремонт, конечно, нужен, но блин не так его делать, нужно же немного продумывать прежде чем начинать?! - говорит житель Уральска по имени Олег. В пресс-службе акимата г. Уральск сообщили, что ремонтные работы по улице Жангир хана идут по плану, дорогу сдадут к концу сентября. - Сейчас на участке дороги по улице Жангир хана от Азербайджанской до Чагано-Набережной снимают верхний слой асфальта. При хороших погодных условия объект сдадут к концу сентября, - заявили в пресс-службе городского акимата.