е" собирали деньги. К сожалению, я не смогла их догнать, так как у меня на руках был Батырханчик, - рассказывает мама ребенка Менсулу МАКСАТОВА.

- Из-за таких мошенников наши дети страдают, почему люди такие жестокие? Почему на нашем горе кто-то наглым образом зарабатывает деньги? Мы делаем посты и просим помощи не ради своих капризов. Мы делаем это для того, чтобы спасти своих детей,

которые действительно нуждаются в вашей поддержке. Мы всегда, когда делаем посты с просьбой помочь нашим деткам, пишем свои номера, на которые можно позвонить и узнать всю информацию! Я не знаю, как можно бороться с этими мошенниками, и найдутся ли органы власти, которые будут бороться с этими не людьми? - говорит возмущенная мама.

Иллюстративное фото с сайта stop-obman.info В неприятной ситуации оказались сразу две мамы особенных детей в Атырау, которые обратились на горячую линию Whats App портала "Мой ГОРОД". Выяснилось, что неизвестные ходят по городским рынкам с боксами, на которых наклеены фотографии их детей, - и собирают деньги на лечение. Так, в воскресенье на центральном городском рынке "Дина" совершенно незнакомая женщина сидела с боксом для сбора средств с фотографией мальчика-инвалида Эльнара, у которого слаженный диагноз ДЦП, спастический тетропарез, гиперкеническая форма ЗПРР, микроцефалия. - Сегодня мы с пошли на базар "Дина", так как одна мамочка позвонила нам и сказала, что там сидит женщина с боксом для помощи, и на коробке фото сына Эльнарчика. Я сама была свидетелем того, как с фотографией моего сына Батырханчика молодые люди в "ПассажПо словам мамы Эльнара Зои БИСЕМАЛИЕВОЙ, ей уже не в первый раз сообщают, что неизвестные люди собирают деньги на лечение ее сына. Женщина намерена найти мошенников и наказать их по всей строгости закона. Вторая мама ребенка-инвалида просит местных жителей быть бдительными и не помогать всем подряд. Прежде стоит уточнить, на самом ли деле сбор денег на лечение ведется, а также узнать, каким именно способом.Тем временем мамы спешат поделиться официальной информацией и банковскими реквизитами, по которым неравнодушные люди могут оказать материальную помощь, а также номера телефонов мам детей, по которым можно узнать подробную информацию о сборе средств.