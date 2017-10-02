3 октября в 10.00 в конференц зале Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова состоится церемония открытия международного симпозиума художников «Красота спасет мир». 4 октября в 10.00 в Доме культуры им.Курмангазы пройдет городской конкурс, посвященный детскому творчеству «Жас дарын». 5 октября пройдет целый ряд мероприятий: 9.00 - Ярмарка продовольственных товаров на коммунальном рынке «Сарайшык». 11.00 - Открытый турнир по шахматам на кубок акима города Атырау пройдет в гостинице «Ренессанс». 14.00 - Мастер-класс с участниками международного симпозиума художников «Красота спасет мир» состоится на площади им.К.Смагулова. 15.00 - Городской фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Мы можем сделать все!» проведут в Доме культуры им.Курмангазы. 16.00 - Соревнование по дзюдо на «Кубок акима города» состоится в Спортивном комплексе "Атырау". 18.00 - Мюзикл любительского театра молодежи «Retro Party в ауле» пройдет в новом в амфитеатре, расположенном в парке «Жилгородок». 6 октября в 9.00 в микрорайоне «Авангард-3»(перед торговым центром «Технодом») пройдет ярмарка продовольственных товаров. В 17.00 в ДК "Жастар" пройдет открытый фестиваль уличных танцев. В 19.00 состоится выставка «Ночь в музее» в Областном историко-краеведческом музее, Музее художества и прикладного искусства им.Ш.Сариева. 7 октября состоится основное празднование Дня города. В 9.00 состоится велопробег, посвященный Дню города. Он стартует от казахского драмтеатра им.М.Утемисова, далее путь будет лежать по улицам Махамбета, Азаттык, М.Ауезова, З.Гумарова, К.Сатбаева, финишируют участники возле пешеходного моста. Спортивные мероприятия в 11.00 продолжатся городским турниром по гребле на байдарке и каноэ перед зданием акимата Атырауской области на реке Урал. В это же время на площади имени Исатая и Махамбета пройдет выставка художников и ремесленников «Арайлы Атырауым», а также концертная программа среди лауреатов городского открытого конкурса «Туған жерге тағзым». В 15.00 в драмтеатре им.М.Утемисова состоится VI Международный творческий фестиваль среди общественных объеденений Азербайджана, Грузии, России и Казахстана «Дос жүрегін шекара бөле алмайды!». 8 октября в 9.00 жители Атырау могут принять участие в массовом забеге «Атырау кросс». Место проведения - акимат города Атырау. 14 октября в 11.00 в парке микрорайона "Жилгородок" пройдет церемония открытия малой архитектурной композиции «Дос-Мукасан». А в 19.00 жителей города и области ожидает гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады и лауреатов международного фестиваля «Атырау – арман қала» на площади им.Султана Бейбарыса. Закончится празднование Дня города салютом в 21.30.