Иллюстративное фото с сайта nedelya40.ru В нефтяной столице наблюдается резкое понижение температуры воздуха до 0 градусов ночью. По сообщению Атырауского областного филиала РГП "Казгидромет" с 1 по 5 октября температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +3 градусов тепла, днем до 10-12 градусов выше нуля. - Осадков в городе не ожидается, ветер северный с переходом на юго-западный, по утрам возможен туман, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов и связи областного филиала РГП «Казгидромет» Кулайна МЫРЗАШЕВА. Уже сейчас при отсутствии отопления многие жители нефтяной столицы ощутили первые заморозки. В связи с резким понижением температуры воздуха совет деловых женщин палаты предпринимателей Атырауской области объявил благотворительный сбор осенне-зимней одежды и обуви для нуждающихся семей. Прием вещей осуществляется по адресу: г. Атырау, Дом быта «Онерпаз», 1 этаж. Контактное лицо: Джумагалиева Гульмира Сабыровна. Тел: 8 (7122) 30-54-65, 8 771 121 10 01.