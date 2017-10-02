Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, сегодня, 2 октября, начинается иммунизация против гриппа и продлится она до конца ноября. - В первую очередь вакцинации подлежат дети ослабленные и часто болеющие, медицинские работники, беременные женщины контингент закрытых учреждений (детдома, дома инвалидов, престарелых, школы-интернаты), больные, состоящие на диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы, - рассказала Гульнар АБДРАХМАНОВА. Между тем, как сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, за счет местного бюджета было закуплено 60 тысяч доз вакцины "Гриппол" производства России. - Вакцина зарегистрирована в Казхстане, имеет в своем составе все три штамма вируса гриппа (H3N2, H1N1 и грипп В), циркуляция которых ожидается на территории республики в предстоящем эпидсезоне, - рассказал Жайдар КУРМАНОВ. Как заверили в облздраве, все медицинские организации области обеспечены вакцинами и готовы к иммунизации. Стоит отметить, что желающие могут получить прививку против гриппа на платной основе в частных клиниках, а также государственных поликлиниках. Цена за одну такую прививку колеблется от 1700 до 2000 тенге. - Вакцина эффективна и безопасна в применении. Иммунитет после прививки сохраняется в течение года. Лица, привитые против гриппа, практически не болеют данным заболеванием, а в случае заражения вирусом переносят болезнь значительно легче, чем не привитые, - отметила директор областной инфекционной больницы Надия АХМЕТОВА.