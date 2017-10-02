Инцидент произошёл в субботу, 30 сентября, в 28 микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Днем 30 сентября 18-летняя девушка едва не погибла из-за падения с девятого этажа многоэтажки. Как рассказали очевидцы, двое мужчин, увидев как девушка хочешь совершить суицид, не растерявшись спасли ее. 2HYSVtfXjE8 Регина ЯСНАЯ