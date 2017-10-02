Иллюстративное фото с сайта www.potashnikov.com - Все установки работают в усиленном режиме, в резервуарах имеется запас топлива объемом 800 тонн. Все обязательства со своей стороны АНПЗ выполняет в полной мере, - сообщили в пресс-службе завода. Скорее всего дефицит в городе и районах области был вызван нарушением логистики компаний, ответственных за поставку бензина, либо ценовым сговором перекупщиков топлива. Отметим, что в минувшие выходные в некоторых районах Атырауской области наблюдались перебои с поставкой бензина. Это совпало с подорожанием топлива на популярные марки бензина в среднем на 3 тенге.