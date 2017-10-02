Стоимость бензина за 1 литр АИ-92 составляет 153 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до 153 тенге. В среднем цена повысилась на 4 тенге. Цена за 1 литр бензина марки Аи-95 составляет 169 тенге  на станции "Нефтэк". Стоит отметить, что среднесуточная потребность бензина марки АИ-92 в Уральске и области составляет 600-700 тонн, а среднемесячная 26-28 тысяч тонн. Напомним, пару дней назад произошел рост цен на дизельное топливо. Если еще 25 сентября стоимость 1 литра дизтоплива (летнего – прим. автора) составляла 150-153 тенге, то уже 28 сентября она составляет 160-170 тенге.