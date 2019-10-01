В ходе поездки были определены наиболее актуальные проблемы, которые будут включены в дальнейшие планы на перспективу. К примеру, Кушумский сельский округ имеет хороший потенциал для развития бизнеса. Он расположен вдоль магистральной автотрассы Уральск-Атырау, в пойме реки Урал, что очень удобно для ведения животноводства, выращивания зерновых и овощей. Не случайно год от года растет количество проживающего здесь населения. Имеются в округе и проблемы. Многие годы главной из них была проблема питьевой воды. В текущем году по программе «Нурлы жол» были выделены средства, теперь жители села Кушум будут обеспечены водой. Также не раз поднимался вопрос о неудовлетворительном состоянии автодороги до села Оркен. В этом году на ремонт дороги выделены 35,3 млн тенге, работы уже начались. На встрече с акимом жители поднимали вопросы подведения воды к селу Большой Чаган, расширении и капитальном ремонте школы в Оркене, выделении пастбищ вблизи сел, создания сельскохозяйственных кооперативов, приобретения спортивного инвентаря для школ. В Раздольном жители говорили о бездорожье, а жители Кирсаново и Красного Света до сих пор не обеспечены газом. В Чинарево требуется замена водопровода, Рубежинская, Январцевская средние школы и Володарский сельский клуб нуждаются в капитальном ремонте. В связи с резким ростом населения в пригородном селе Жайык настоятельно требуется строительство новой школы. Аким района сообщил, что с окончанием реконструкции автодороги Уральск–Кирсаново будет решена проблема с дорожным сообщением в этом направлении. Ведётся ремонт дорог к селам Оркен и Жайык, строительство нового водопровода к селам Кушум и Володарка. Работы по социально-значимым объектам будут продолжены. Среди неотложных задач – обеспечение школ района современным оборудованием в связи с переходом на обновленное содержание образования. В плане развития района первоочередное внимание будет уделено решению проблем школ, а также вопросов водоснабжения и газификации, заверил Асхат Шахаров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.