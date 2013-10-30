Иллюстративное фото с сайта otchet-nadezhdy.blogspot.com Иллюстративное фото с сайта otchet-nadezhdy.blogspot.com Аким сельского округа Жарсуат Н.АЗГАЛИЕВ в своем докладе на первое место поставил благоустройство сельского хозяйства и населенных пунктов, улучшение водоснабжения, осуществление задач по строительству новых объектов. По его словам, крестьянское хозяйство «Кай-Нур» обеспечивает водой жителей сел Жарсуат, Курылыс оказывает помощь в выращивании овощей, плодовых деревьев перед домом, крестьянское хозяйство «Магзом мурасы» сажает посевы, обеспечивает жителей села дешевыми овощами – огородными культурами. Одна из показателей организованности в данном округе – увеличивается строительство частных домов. По программе «Регионального развития» проводились работы по электрификации сел Жарсуат, Курылыс, Актан, Кызылжар. По программе «Акбулак» проводит работу ТОО «Нурбер – Сырым Строй». ТОО строит врачебную амбулаторию, а ТОО «ЗАВ Электромонтаж» обеспечил работой 25 человек. 66 человек получили микрокредиты размере 172 миллионов тенге. - В своевременном возврате кредитов никаких нарушений не было, - сказал аким округа. - За последние два-три месяца еще четыре жителя получили микрокредиты в размере 3,1 млн тенге. По программе «Занятость-2020» семь безработных обучаются на курсах. Стало традицией ежемесячно проводить мониторинг среди жителей по поводу условий их быта и качества жизни. А именно во всех ли домах в Жарсуате и Курылысе имеется телефонная связь, как растет показатель обеспечения интернетом. До зимовок довели телефонную связь, установили в льготном порядке «Отау-ТВ» 21 скотоводу. А также наладили сотовую связь. Также в данном округе был открыт детский сад «Жайказын», что обрадовало жителей округа. В детском саду воспитываются 45 детей, работают 23 человека. И в будущем году планируется повысить количество детей до 90. Рассказал аким округа и об имеющихся проблемах. - В округе имеются проблемы. Например, вот уже почти 3 года в поселке Курылыс не начинается строительство здания средней школы имени М.Монкеулы. Также есть проблема с обеспечением питьевой водой жителей населенного пункта Букар. Также  нужны электрические генераторы для использования в учреждениях во время отсутствия электричества в зимнее время, уже сделали заявку на него, - сказал аким округа. После доклада акима округа жители этого села задали волновавшие их вопросы и поделились мнениями. Ветераны труда Т.АЗАНОВ и К.ИСАБАЕВ подняли проблему трудностей вокруг летней воды и питьевой воды и отсутствия врача терапевта. Председатель совета ветеранов села К.ГАБСАЛАМОВ сказал об уменьшении необходимого частному скоту выпаса, безрезультатности подведения воды в канал «Курайлы сай», необходимости позаботиться и о фонде зерна. Суйеу ХАЛЫКОВ