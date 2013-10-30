Иллюстративное фото Иллюстративное фото В Атырау на обеспечение микрокредитами сельских предпринимателей выделено 880 млн тенге. В их число вошли Айнур ЖАКСЫЛЫКОВА из села Ракуша, которая предложила проект открытия швейного цеха, житель села Томарлы Гарифолла ЖАЙБОСЫНОВ, который использует во благо производимый на его собственном хозяйстве молоко верблюдиц и задумал открыть шубатхана в центре сельского округа. А Рабига КАСЫМГАЛИЕВА решила открыть колбасный цех в Сарыозеке. Было отмечено присланное из сельского округа Дамбы предложение Сатыбалды КОПЖАСАРОВА. Он решил организовать музей рыбаков. К тому же этот парень неплохой шахматист, призер городских первенств, победитель региональных конкурсов. Кроме того, в городском центре занятости было принято решение не оставлять без внимания людей особой категории. Как свидетельство, на сегодняшний день среди них есть инвалиды, лица, почти достигшие пенсионного возраста, сироты, матери-одиночки, оралманы, получающие вышеуказанную социальную помощь семьи, лица, условно отбывающие наказание в учреждениях трудового воспитания, всего зарегистрировано более пятидесяти людей, получивших кредиты. Например, Жеткизген ОРКЕНГАЛИЕВ, инвалид первой группы решил во дворе собственного жилого дома разводить домашних кур. А инвалид первой группы Федор ГОРЯЧКИН запланировал разводить в своем малом фермерском хозяйстве кур и диких уток. Один из таких сельских предпринимателей, открывший предприятие по производству мелкой мебели в населенном пункте Бирлик, принял участие в недавно проведенном региональном конкурсе «Лучшие товары Атырау». В итоге он был признан победителем и получил направление на конкурс в Астану. Даулеткали АРУЕВ