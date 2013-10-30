Известный в Уральске предприниматель и глава дорожно-строительной компании Аветик АМИРХАНЯН рассказал порталу «Мой ГОРОД», сколько стоит один километр дороги, и почему они у нас плохие.

По словам директора ТОО «Айдана» Аветика АМИРХАНЯНА, из всех расходных материалов у нашей области есть только песчано-гравийная смесь.

- Из Актюбинской области мы завозим щебень, отсев, минпорошок, - рассказывает Аветик АМИРХАНЯН. – Битум покупаем в России, в нашей области есть только ПГС. Любое строительство дорог начинается с анализа дорог, потом делаем проектно-сметную документацию. Когда мы говорим один километр дорог, мы подразумеваем 1 квадратный километр дороги, потому что ширина дорог может быть разной.

Как выяснилось, расценки на строительство дорог в нашей области самые низкие по сравнению с другими областными.

- У нас выходит, что строительство одного километра стоит 50-60 миллионов тенге. На эти деньги, помимо самой дороги, делаются еще прилегающая к ней обочина, то есть бордюры и арыки. Цены очень занижены. Бывало и такое, что по дорогам нескольких улиц на тендер не выходила ни одна организация. Потом все же желающие находились, но и они в итоге работали на убыток. Я неоднократно поднимал этот вопрос, чтобы повысить цены, потому что строительство дорог очень большая ответственность. Ведь дорогу нужно сделать качественно, чтобы прослужила не менее 15 лет. Для этого нужно, чтобы на строительство были заложены соответствующие расходы. Сейчас реальная стоимость строительства дорог как минимум 90-95 миллионов тенге.

По словам предпринимателя, второй вопрос, который волнует строительные компании и влияет на качество наших дорог, это позднее выделение средств.

- Деньги начинают выделять весной или летом, потом проходит тендер и, получается, что строить начинаем поздно. Лучше всего, чтобы тендера прошли уже в самом начале года, чтобы подрядчики смогли подготовиться, сделать проект. Вся беда в том, что деньги выделяются поздно. Дороги нужно сделать с апреля до августа, край - сентябрь, но не позднее. Но у нас хочешь-не хочешь, если выиграл тендер, то нужно закончить в сроки. И ты там хоть душу вложи, хоть день и ночь стой и следи за работой, если температура не соответствует, то дорога качественной не будет, тем более, если дорога широкая. Ведь у нас нет асфальтоукладчика на 20 метров. Дороги закрываются лентами, и если температура не соответствует, швы между ними могут разойтись. В этом году мы делали дорогу в Чингирлау. Это переходный объект, который мы закончим в следующем году. Мы сразу об этом условились. Сейчас работы уже приостановлены, потому что погода не соответствует, и если их продолжить, то на дорогах будет брак, который в следующем году мы должны будем переделывать за свой счет. Поэтому лучше отложить и в следующем году сделать хорошую качественную дорогу.

Итак, по словам Аветика Рубеновича, дорога должна служить как минимум 10 лет. Но ее нужно постоянно обслуживать, и при хорошем обслуживании дорога может прослужить до 20 лет и больше.

- Там, где нет дорог, - это бедная страна, а наша страна же богатая, и у нас должны быть хорошие дороги, - отметил Аветик АМИРХАНЯН.

