В городском суде по уголовным делам началось открытое слушание дела бывшего руководителя территориальной инспекции комитета ветконтроля Серика КАНАТБАЕВА.

Серик КАНАТБАЕВ находится под следствием уже четыре месяца. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса ст. 176 ч. 3 п. «г» УК РК — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества неоднократно, с использованием служебного положения, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и ст. 314 ч.2 УК РК «Служебный подлог, совершенный должностным лицом».

На сегодняшний день идет опрос свидетелей. На минувшем заседании рассматривался эпизод с якобы похищенными командировочными деньгами. В качестве свидетелей были поочередно опрошены работники подразделений ветеринарной территориальной инспекции. По версии следствия, Серик КАНАТБАЕВ якобы отправлял в командировку сотрудников, в которой на самом деле никто не был, а деньги, выделенные на проезд и проживание сотрудников, он забирал себе. В ходе опроса выяснилась, что в командировку на конференцию, которая была запланирована на 3-4 июня текущего года, были приглашены представители из всех районов области. Но как выяснилось впоследствии, поехали на неё только главные руководители подразделений.

- Планировалось провести конференцию в Сырымском районе для сотрудников области, - рассказала суду одна из свидетельниц Шолпан КАЙЫРМУХАНОВА. – Дело в том, что к нам в область приехали профессоры, доктора наук из России и всего Казахстана. Хотели провести обширную конференцию на очень актуальную тему – «Профилактика общих заболеваний для людей и животных». К сожалению, наше сельское население неграмотно в том плане, как нужно ухаживать за животными. Часто жители и не подозревают, что, допустим, бруцеллезом они могут заразиться, участвуя при выкидышах у мелкорогатого скота, работая без перчаток. Да, много есть того, о чем следует почаще рассказывать населению. Планировалось, что от нас поедут несколько ведущих специалистов во главе со мной. Но как потом оказалось, актовый зал в селе слишком мал для того, чтобы принять такое огромное количество людей, и было решено, что от каждого региона поедут только руководители. При этом деньги, выделенные на командировку моим сотрудникам, все были возвращены в кассу, о чем есть подтверждение в виде кассового чека. Никаких денег или другой помощи Серик Ганиевич у меня не просил.

О том, что деньги не были потрачены и вернули в кассу, сказали и представители других подразделений. После опроса свидетелей, судья дала возможность высказаться подсудимому Серику КАНАТБАЕВУ, где он также подтвердил уже вышеизложенную информацию, а заодно внес некоторый свет в другие эпизоды дела.

- С обвинениями, что мне выдвинули, я не согласен, - сказал Серик КАНАТБАЕВ. – Действительно, проводили международную конференцию. Но, к сожалению, не было возможности собрать всех, кого пригласили, поэтому в спешном порядке пришлось созывать только руководителей. Предупредить о том, чтобы не перечисляли командировочные, просто не успели. Денег, которые мне приписывают, я не брал. Я сам ветеринар и знаю, что населению очень нужна наша помощь, поэтому практически каждый день старался выезжать в сельскую местность, что было превратно истолковано некоторыми нашими сотрудниками. Они думали, что я делаю это для того, чтобы больше заработать, а их тем временем не пускаю. Но я как специалист вам говорю, что далеко не каждый может правильно донести информацию до населения. С собой всегда брал одного-двух ветеринарных инспекторов, чтобы на местности смогли провести проверку животных на наличие заболеваний.

Слушание продолжится 8 ноября.