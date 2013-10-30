Фото с сайта www.goodgorod.ru

Одной из причин желания повысить тариф стали огромные выплаты налоговых отчислений, которыми облагается предприятие.

Почти два года, как продажей электроэнергии в ЗКО занимается ТОО «Батысэнергоресурсы». Электроэнергия поступает из различных источников. Почти 40% объема электроэнергии поставляет компания КПО б.в. Консорциум имеет право продавать только топливный газ, который используется для выработки электричества. Но за такое «содействие» платить обязано непосредственно ТОО "Батысэнергоресурсы". По закону энергетики обязаны заплатить 20% корпоративного налога за электричество, которое якобы безвозмездно поставляет компания КПО б.в. Корпоративный налог в тариф не включен. Другого дохода у компании нет.

Кроме того, с нового года увеличиваются тарифы у производителей и транспортировщиков электроэнергии.

- Конечная стоимость 1 кВт/часа включает в себя тариф производителя электроэнергии, услуги на передачу электроэнергии, снабженческую надбавку, - сообщила генеральный директор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежанна ИМАШЕВА. - Как следствие, при увеличении хотя бы одной составляющей конечная цена не будет оставаться неизменной. Затраты на покупку электроэнергии у производителя и транспортировку составляют в тарифе 96%. И только снабженческая надбавка, которая составляет 4%, находится под контролем энергоснабжающей организации. С нового года увеличиваются тарифы у производителей и транспортировщиков электроэнергии. Предельные тарифы для каждой электростанции утверждены постановлением правительства РК с ежегодным увеличением до 2015 года. Поэтому мы вынуждены увеличить тариф на электроэнергию и в конце ноября мы подаем заявку на повышение.

В данный момент в Уральске за свет в среднем платят по 8 тенге за кВт.