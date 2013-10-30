Фото с сайта rus.azattyq.org

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сегодня в Атырау пройдет совещание Национальной палаты предпринимателей (НПП). Проведет его Председатель Президиума НПП Тимур КУЛИБАЕВ. Не исключается и обсуждение вопросов нефтяного сектора, а именно проблемы и перспективы нашумевшего «проекта века» - Кашаганского проекта. Участие в совещании примут председатель правления АО «КМГ» Сауат МЫНБАЕВ, генеральный директор «KazEnergy» Асет МАГАУОВ, высшее руководство иностранных нефтяных компаний. Учитывая остроту обсуждаемых проблем, возможно, заседание будет закрытым. Было объявлено, что прессу туда не допустят.

Известно, что председатель правления НПП официально представит бизнес-элите региона директора НПП по Атырауской области. Хотя де-юре, еще 8 октября решением НПП им стал Асылбек ДЖАКИЕВ, ранее возглавлявший Атырауский филиал НЭПК «Атамекен». Национальная палата предпринимателей была создана 9 сентября текущего года. В состав Регионального совета палаты вошли более 20 местных предпринимателей. Кстати, членство в НПП платное. Порядок уплаты обязательных членских взносов устанавливаются правительством. На время переходного периода, 5 лет, представители малого бизнеса освобождены от членских взносов, для среднего бизнеса установлен ежегодный взнос в размере 360 тыс. тенге, для крупного- 3,6 млн тенге.

Отмечу, что два дня назад Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур КУЛИБАЕВ провел в Астане первое заседании Регионального совета. Атырау стал второй точкой в маршруте КУЛИБАЕВА по продвижению новой предпринимательской структуры.