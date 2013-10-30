Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Убийство сотрудницы КПО Натальи ВАЛЕРИАНОВОЙ, которое произошло в Аксае  в феврале этого года,  остается нераскрытым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, женщина была задушена полиэтиленовым пакетом в  собственной квартире.  Следствием было установлено, что убийство было совершено не с целью ограбления, поскольку все ценные вещи оказались на месте. По информации районного отдела внутренних дел, несмотря  на привлечение правоохранительных органов из Уральска,  расследование громкого дела не дало результатов. Похоже, оно будет отнесено к категории «глухарь», так же как и убийство, совершенное два года назад в 10-м микрорайоне г. Аксай. Мужчина был застрелен неподалеку от дома. По стечению обстоятельств он работал как и Наталья ВАЛЕРИАНОВА в КПО в отделе геологии.