Фото с сайта www.nationalbank.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ЗКОФ Нацбанка РК. - 31 октября 2013 года срока приема и обмена филиалами Национального Банка банкнот образца 1994 года номиналом 1000 тенге и образца 1996 года номиналом 2000 тенге на новые образцы банкнот, - рассказала «МГ» замдиректора ЗКОФ Нацбанка Галия САТЫБАЛДИНА. - С 1 ноября 2003 года филиалы Нацбанка осуществляли прием и обмен банкнот образца 1994 года номиналом 1000 тенге и образца 1996 года номиналом 2000 тенге на новые действующие денежные знаки физическим и юридическим лицам после подтверждения подлинности экспертизой. Этих купюр нет в обращении уже 10 лет. Просто возможно, у кого-то сохранились в копилках или еще где. В общем, завтра последний день, когда можно сдать купюры номиналом в 1000 и 2000 тенге с изображением  Аль-Фараби.