Фото из социальной сети "Вконтакте" Фото из социальной сети "Вконтакте" У знатоков интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» не получилось отгадать загадку, присланную атырауским студентом Мансур МУКИМОВЫМ. Он получит денежный приз в размере 50 тысяч российских рублей, сообщает "Ак Жайык". Игра вышла в прямом эфире 19 октября. Мансур узнал о своей победе в Павлодаре, где он находится на сборах в составе юношеской футбольной команды «Атырау». Игрок не смог дать правильный ответ на загадку «Шапка зернышек полна. Утром глянул – нет зерна». Знаток клуба Владимир УЛАХОВИЧ ответил, что это одуванчик. Правильным ответом было - звездное небо. К слову, загадку, которую отправил Мансур, можно найти в учебниках по казахской литературе для средних классов. Источник: Ак Жайык