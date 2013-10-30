beelineАбонентская база в мобильном сегменте универсального оператора связи Beeline Казахстан пересекла отметку в 9 миллионов абонентов. 9– миллионным клиентом компании стал житель города Костанай, который совершил покупку номера с сайта nomer.beeline.kz Рост активной абонентской базы обусловлен запуском принципиально новых тарифных предложений и концентрацией на вывод пакетных предложений как для голосовых услуг, так и для data, тарифной линейки «Сәтті», предложения «Удобный безлимит» и т.д. Напомним, по итогам 2 квартала 2013 года, оператор увеличил количество активных абонентов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, во 2 квартале 2013 года количество абонентов Beeline Казахстан выросло до 8,8 млн. «Beeline Казахстан, являясь универсальным оператором связи, предлагает весь спектр телекоммуникационных услуги ежегодно демонстрирует рост по всем основным показателям. Нам важно, чтобы наш клиент нам доверял, и мы, в свою очередь, предлагаем инновационные и выгодные продукты и услуги, развивая телекоммуникационный рынок страны, – комментирует Александр Комаров, коммерческий директор Beeline Казахстан. Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан — единственный в стране универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения – 3G. Услугами Beeline по итогам I половины 2013 года пользуются более 8,8 миллионов пользователей в стране. В группе компаний Beeline Казахстан ТОО «КаРТел» (бренд Beeline и Beeline Business в Казахстане), ТОО «2DayTelecom» и ТОО «TNS Plus». Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штабквартирой в г. Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по состоянию на 30 июня 2013 года компания обслуживает 215 млн абонентов. За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по связям с общественностью Beeline Казахстан, 8 (727) 3500575 внутр. 10151, [email protected]