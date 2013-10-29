Иллюстративное фото с сайта wikimapia.org

С 1 ноября 2013 года господин Умберто КАРРАРА уходит с поста управляющего директора Аджип ККО после более чем семи лет работы на Кашаганском проекте, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу компании НКОК (оператора Кашаганского проекта).

Его место займет господин Гвидо БРУСКО, который с сентября 2009 года работал на Кашаганском проекте в Аджип ККО в качестве Директора департамента производственных операций.

По некоторым данным, увольнение Умберто КАРРАРА может быть связано с проблемным пуском «проекта века» - месторождения Кашаган. Но в компании отрицают такую формулировку смены управляющего директора. До официального запуска проекта и уже после запуска на Кашагане и заводе «Болашак», куда должны поставляться нефть и газ с морского месторождения, возникли несколько нештатных ситуаций. Последняя из них произошла 9 октября. В этот день в ходе плановой проверки газопровода, идущего с Острова Д на завод «Болашак», на расстоянии двух километров от завода, в районе санитарно-защитной зоны, были обнаружены следы утечки газа. В компании тогда заявили, что выброса газа в количестве, которое может представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среде, не обнаружено. На сегодня эксперты занимаются выяснением причин утечек трубопровода.

Для обеспечения полного соответствия высочайшим требованиям техники безопасности ожидается, что работы по проведению осмотра и исследований займут несколько недель. Добыча нефти и газа приостановлена до тех пор, пока не будут получены результаты экспертных исследований, после чего можно будет безопасно провести повторный запуск объектов.

Справка: Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (НКОК) действует от лица семи участников консорциума в качестве назначенного оператора для осуществления разведки и добычи углеводородов. Доли членов Консорциума в проекте: КМГ («КазМунайГаз») - 16,81%, «Эни» - 16,81%, «ЭксонМобил» - 16,81%, «Шелл» - 16,81%, «Тоталь» - 16,81%, «КонокоФиллипс» - 8,40%, и «ИНПЕКС» - 7,56%.НКОК поручила выполнение определенных видов работ четырем компаниям-Агентам: Компания «Аджип ККО» отвечает за реализацию Этапа I (Программа Опытно-промышленной разработки, включая бурение). Также «Аджип ККО» отвечает за планирование, разработку и строительство объектов наземного комплекса.