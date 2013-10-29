Иллюстративное фото с сайта www.firestock.ru Иллюстративное фото с сайта www.firestock.ru В рамках только одной программы «Доступное жилье - 2020» до конца года будут сданы двадцать три дома. Об этом аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сообщил в ходе осмотра строящихся домов. Вначале руководитель области побывал в доме, строящемся в микрорайоне «Нурсая». Здесь идет строительство 23 домов.  Как стало известно, эти квартиры будут выдаваться на кредитной основе стоящим в очереди и молодым семьям. Аким области поручил подрядным организациям уделять побольше внимания качеству. - Много предупреждений, критики в отношении сданных прежде домов. Строительство должно вестись качественно и быть сдано своевременно. И нужно уделять внимание благоустройству окрестностей домов. Необходимо высадить деревья и ухаживать за ними, - сказал аким. Во время обхода руководитель области осмотрел квартиру одного из новых домов, расположенного по улице М.Сатыбалдиева. В этих домах одновременно будут выданы 62 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Далее аким области обошел строительство дома по улице Ерниязова. В 72-квартирный дом хозяева переселятся в декабре. - По поручению главы государства Нурсултана Назарбаева в стране реализуется программа «Доступное жилье - 2020». В рамках программы идет строительство 46 домов.  В текущем году в пользование будет введено 23 дома, - сказал аким области. По словам ИЗМУХАМБЕТОВА, хотя и имеются некоторые недостатки, строительство идет, согласно графику. - Там, где работают субподрядчики, в строительстве не бывает ни качества, ни денег, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ Он также отметил, что помимо республиканской казны, из средств областного бюджета предусмотрено строительства 31 дома. 90 квартир будут выданы молодым семьям, 240 квартир малообеспеченным семьям и инвалидам. - Если строительство продолжится в таком же темпе, в ближайшие три-четыре года мы будем обеспечивать заявки стоящих в очереди на квартиру жителей проектами, - сказал аким области. - В микрорайоне «Нурсая», например, будут открыты два детских сада. Аким призвал жителей озеленять двор дома, в который они вселяются. Также следует отметить, что аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ поручил составить списки подрядных организаций, выполняющих свою работу качественно. Как отметил сам руководитель региона, компаниям, сдавшим качественный объект, акимат области будет делать заказы постоянно. Баян ЖАНУЗАКОВА