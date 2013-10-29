Из 188 аксайских лифтов, находящихся в 5 и 9-этажках микрорайонов, в рабочем состоянии меньше половины. В нынешнем году на сходе с горожанами руководство Бурлинского района заверило, что по программе развития моногородов Аксай должен получить из республиканского бюджета 500 миллионов тенге на ремонт 45 лифтов. Затем эта сумма уменьшилась до 200 миллионов. А теперь, как сказал руководитель отдела ЖКХ Руслан Мамбеталиев на одном из собраний в районном акимате, было отказано в финансировании. Ремонта в лифтов в этом году не предвидится.