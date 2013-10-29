Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Атырауской области.

По сообщению пресс-службы финансовой полиции Атырауской области, полицейскими возбуждено уголовное дело статье 307 ч. 2 - «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении должностных лиц ГУ «Исатайский районный отдел занятости и социальных программ».

Государственные служащие, зная, что оказание социальных услуг инвалидам фактически не проводилось, а документы были оформлены формально, перечислили денежные средства на счета двух индивидуальных предпринимателей. Общая сумма недополученных инвалидами средств составила 392 тыс. тенге.