Иллюстративное фото с сайта www.stakhanov.org.ua Иллюстративное фото с сайта www.stakhanov.org.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. 1 сентября в Казахстане началась акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которая продлится до 30 ноября. По словам замначальника управления административной полиции ДВД ЗКО Муслима ДЖАРДЕМОВА, с 1 сентября по 24 октября текущего года в органы внутренних дел области от граждан поступило 213 заявлений. - Сдано 236 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 единиц - длинноствольного нарезного, 210 единиц - гладкоствольного, 1 единица - короткоствольного нарезного (пистолет), 1230 патронов к нарезному оружию и 9 артиллерийских снарядов, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. К слову, уже подсчитана примерная сумма, которую выплатят гражданам. Это 9 миллионов 183 тысячи 388 тенге. Между тем для ДВД нашей области из республиканского бюджета выделено 12 млн. 848 тыс тенге, то есть не освоенными остаются  еще чуть более 3,5 млн тенге. Сдать боеприпасы и оружие все желающие смогут до конца ноября.