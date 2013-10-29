Иллюстративное фото с сайта vinnitsaok.com.ua Иллюстративное фото с сайта vinnitsaok.com.ua Актюбинец лишился свободы за то, что хранил при себе наркотик, найденный на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как следует из материалов уголовного дела, утром 13 августа, проходя мимо продуктового магазина по улице Вавилова, мужчина нашел на земле полиэтиленовый сверток с героином весом более 2 граммов, что является особо крупным размером. Находку решил оставить при себе. Спустя чуть больше пяти часов мужчину задержали сотрудники  УБОП ДВД Актюбинской области при проведении оперативно - розыскных мероприятии. В присутствии понятых у задержанного изъяли тот самый сверток с героином. Приговором суда №2 города Актобе мужчину признали виновным по статье 259 ч. 1-1 УК РК - "Незаконные приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.