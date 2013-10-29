Фотограф Джимми Нельсон любит путешествовать по миру и узнавать новое.
В своем очередном фотопроекте он решил поподробнее исследовать удаленные племена в разных точках планеты.
Эти древние а, порой, и малоизученные сообщества, живущие в отдаленных и даже суровых регионах мира, обладают очень богатой и занимательной историей и большим разнообразием интереснейших обычаев и традиций. К сожалению, название фотопроекта "Прежде, чем они исчезнут" является более чем метким, ведь некоторые из этих сообществ вскоре действительно могут исчезнуть с лица Земли по вине "более продвинутых" цивилизаций.
"Азаро с Восточных Гор"
Члены этого племени покрывали грязью все тело, кроме лиц. При этом все люди Папуа Новой Гвинеи издавна полагали, что грязь из реки Азаро отравлена. Вместо того, чтобы покрывать свои лица этой якобы ядовитой грязью, люди Азаро начали делать маски из камней, которые нагревали и промывали водой из водопадов. Маски эти необычной формы и традиционно украшены различными элементами, например, очень короткими или очень длинными ушами, доходившими до подбородка, длинными соединенными бровями поверх ушей, рогами или ртами на боку.
Люди племени Азаро намазывают себя грязью, носят устрашающие маски и размахивают копьями
По легенде, "грязевых людей" победило вражеское племя и вынудило бежать к реке Азаро. Поверженное племя подождали заката, после чего его люди попытались сбежать. Враги увидели, как темные фигуры поднимаются с речных берегов, все в грязи, и подумали, что их атакуют речные духи. Испугавшись, враги Азаро убежали обратно в свою деревню. После этого все соседние деревни сошлись на мнении, что племени Азаро помогает сама река. Умные старейшины увидели в этом преимущество и постарались сделать все, чтобы традиция намазывать себя грязью сохранилась.
"Чукчи"
Этот древний народ живет на полуострове Чукотка. В отличие от других коренных народов Сибири, российским войскам так и не удалось покорить чукчей. Но их культура и традиции сильно пострадали во время советского периода, как от водки, так и от загрязнения окружающей среды.
Чукчи на материке живут за счет разведения северных оленей: они питаются вареной олениной, оленьим мозгом и костным мозгом, а также делают суп из оленины.
Одно из традиционных чукотских блюд готовится из полупереваренного мха из желудка северного оленя, смешанного с кровью, жиром и кусочками вареных внутренностей оленя. Кухня прибрежных чукчей основана на мясе моржей, тюленей, китов и морских водорослях. Обе группы питаются замороженной рыбой, а также листьями и корнями. Сейчас традиционные блюда чукчей дополняются консервированными овощами и другими продуктами, которые они покупают в магазинах.
Резьба на кости и бивнях моржей – наиболее развитые формы народного искусства среди чукчей.
Распространенные темы: пейзажи и бытовые сцены – охота, выпас оленей и дикая природа Чукотки. В традиционном обществе чукчей всем этим занимаются только мужчины. Женщинам отводятся занятия шитьем и вышивкой, что у них отлично получается.
Из-за сурового климата и сложностей жизни в тундре гостеприимство и щедрость очень высоко ценятся среди чукчей. Они верят, что у всего в этом мире есть душа. Традиционный образ жизни до сих пор сохранился, но постоянно дополняется чем-то новым.
"Горока" (столица провинции Истерн-Хайлендс в Папуа – Новой Гвинее)
Коренное население второго крупнейшего в мире острова – одно из самых неоднородных в мире. Суровый ландшафт и историческая межплеменная война привели к истреблению растительности и появлению разных языков. Несколько разных племен разбросаны по всему высокогорному плато.
Жизнь в высокогорных деревнях проста. Здесь много хорошей еды, семейные узы ценятся высоко, как и чудеса природы. Местные живут охотой, собирательством и сельским хозяйством. Племенная вражда – дело привычное, и мужчины-воины не жалеют сил и воображения, чтобы поразить вражеское племя своей боевой раскраской и украшениями.
Мальчик из племени гогин.
Химба – древнее племя высоких, стройных и величественных пастухов
С XVI века они живут в разбросанных поселениях, ведя практически неизменившийся образ жизни, выживая в войнах и засухах. Структура племени помогает им жить в одной из самых суровых сред обитания планеты.
"Хули"
Считается, что первые жители Папуа – Новой Гвинеи мигрировали на остров более 45 000 лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек, половина разнородного населения, живет на здешних нагорьях. Некоторые из этих сообществ тысячелетиями ведут непрекращаемый племенной конфликт с соседями.
Племена воюют за землю, свиней и женщин.
Много внимания уделяется тому, как произвести впечатление на противника. Крупнейшее племя – хули – раскрашивают свои лица в желтый, красный и белый цвета, а также славятся своей традицией делать красивые парики из собственных волос. Топор с крючком завершает сию устрашающую картину.
Долина Тари с великолепными видами на долину внизу и окружающими пиками. Это высокогорные леса с гремящими водопадами. Здешние племена живут охотой, которой занимаются, в основном, мужчины, а также собирательством и сельским хозяйством – за этим следят женщины. Мужчины помогают освобождать землю, но ответственность за все остальное лежит на женщинах.
"Калам"
Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, когда и появилось государство Папуа – Новая Гвинея. Местное коренное население – одно из самых разнородных в мире. По традиции, разные племена разбросаны по высокогорному плато и живут небольшими аграрными кланами.
Головные уборы украшают птичьими перьями (какаду, попугаев, лори и райских птиц).
Небольшие круглые ракушки кина свисают из отверстия в носу, а некоторые представители племени вставляют в нос перья райской птицы.
Эти племена живут охотой (мужчины), а также собирательством и сельским хозяйством (женщины).
Казахи
Потомки тюркских, монгольских и индо-иранских племен и гуннов, которые населяли территорию между Сибирью и Черным морем.
Это полукочевники, которые бродили со своими стадами животных по горам и долинам западной Монголии с XIX века.
Казахи – полукочевники и пастухи.
Многие семьи в Казахстане до сих пор несколько раз в год переезжают с места на место вместе со своими стадами. Семьи с небольшими стадами остаются ближе к своему "зимнему дому" летом, но, тем не менее, возводят юрты. Летняя юрта богато украшается вышивкой, фетром и плетеными узорами.
Древняя соколиная охота – одна из многих традиций и навыков, которыми обладают казахи, и за которую им удалось держаться все эти годы.
Традиционно местные кочевники зависели от своего клана и стад, верили в доисламские культы неба, предков, огонь и сверхъестественных духов добра и зла.
"Маори"
Долгую и интересную историю происхождения племени маори можно проследить до XIII века и мифической родины племени под названием Гаваики в Восточной Полинезии. Из-за долгих столетий изоляции маори установили собственное общество с характерным искусством, отдельным языком и уникальной мифологией.
Главными аспектами традиционной культуры маори является искусство, танцы, легенды, татуировки и сообщество. Хотя прибытие европейских колонистов в XVIII веке сильно повлияло на образ жизни маори, многие аспекты их традиционного общества остались неизменными даже в XXI веке.
Каи – так маори называют еду
Их рацион основан на птице и рыбе, а также дополняется травами и корнями растений. В своих племенных садах маори также выращивают корнеплоды, в том числе батат, тыквы и сладкий картофель.
Военный танец хака является одной из самых известных традиций маори.
Эти танцы сопровождаются песней и ударами – рука об руку, топаньем и шлепаньем ладоней по бедрам. Сам танец состоит из энергичных движений, представляющих воинственные и агрессивные позы, ведь этот танец изначально был придуман для запугивания врага.
Источник: Webpark