Торжественные проводы 33 молодых ребят на срочную службу в Республиканскую гвардию и МЧС прошли в ДК «Курмангазы».

- В этом году из Атырау на военную службу будут призваны около 800 молодых ребят. Сегодня первые 33 призывника отправляются в армию. Хочется отметить, что с каждым годом количество желающих пройти службу в армии увеличивается. Как и тех, кто оказывается годен к службе по состоянию здоровья, - сообщил начальник управления по делам обороны города Атырау Сейткерим АРАПБАЕВ.

Из 33 ребят, призванных в армию, 15 попадут в Республиканскую гвардию, 18 - в МЧС РК. Напомним, что для тех, кто в свое время не служил в армии, есть альтернативный способ получения военного билета. В марте этого года в Атырау открылись месячные курсы по военной подготовке. Курсы могут проходить молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет, по различным причинам не служившие в армии, заплатив 210 тысяч тенге. Через месяц они смогут получить военный билет. На сегодня около 200 молодых людей прошли эти курсы. Кстати, с прошлого года введены новые требования к состоянию здоровья призывников в соответствии с Постановлением правительства №1029 от 7 августа 2012 года «Об утверждении правил проведения военно-врачебной экспертизы и положения об органах военно-врачебной экспертизы». Одно из нововведений - призывники будут сдавать наркотесты. Кроме того, расширен круг требований по обязательному лабораторному обследованию на гепатит и по выявлению туберкулеза. При отборе и распределении по воинским частям будут учитываться имеющиеся у призывников полученные специальности до призыва.