Фото с сайта radioazattyk.org
Азаттыку стало известно, что некоторые казахстанцы, названные "джихадистами", - выходцы из города Жезказган и этого региона.
Корреспондент Азаттыка, который находится в командировке в городе Жезказган, встретился с несколькими представителями местных религиозных групп. В результате бесед с ними установлена личность еще одного человека, который был снят в числе "группы казахских джихадистов в Сирии" на видео, опубликованном около десяти дней назад на сайте YouTube. Возможно, это жезказганец Максат Аймаханов, 1981 года рождения. На видео он представлен под именем Нух Аль-Казахи.
Талгат Сатов, который знаком с Максатом Аймахановым, говорит о себе как о представителе религиозной группы, "придерживающейся правильного Ислама". 24 октября он помог корреспонденту Азаттыка встретиться с отцом одного из казахов из видеозаписи.
Мужчина за лет пятьдесят стоял на одной из главных улиц угасающего от безработицы бывшего областного центра, он торгует рыбой. Есмурат Аймаханов подтвердил Азаттыку, что один из показанных людей в виде "о джихадистах" - его сын Максат, и продемонстрировал его фотографию. Хотя у него не было желания говорить о сыне, он согласился дать небольшую информацию о Максате.
Максат женат, у него трое дочерей. В последние годы жил на заработок таксиста. Купил квартиру, взяв в банке кредит. Подыскивал хорошо оплачиваемую работу, чтобы погасить кредит. С лета 2012 года стал читать намаз.
В январе этого года Максат сообщил отцу, что знакомый обещал устроить водителем в поселке Нурказган Карагандинской области (там находится медный рудник "Казахмыс". – Ред.). Он продал два своих автомобиля за 11 тысяч долларов США, взял эти деньги и уехал 4 января, оставив семью. С тех пор не возвращался.
- Он позвонил за несколько дней до появления этого видео. Сказал, что немного болеет. Сказал, что находится недалеко от Казахстана. При мне с ним говорила и невестка. Мне был слышен его плач, раздававшийся в трубке. По-моему, мой сын был кем-то введен в заблуждение, - говорит Азаттыку Есмурат Аймаханов.
Отец Максата обратился в спецслужбы, чтобы выяснить, откуда был звонок его сына.
- Каждый раз, когда он звонил, высвечивались коды разных стран. То Омск, то Кыргызстан, то Турция, - говорит он.
Фото с сайта radioazattyk.org
Корреспондент Азаттыка попросил дать возможность поговорить с супругой Максата, однако Есмурат Аймаханов отказался наотрез. По его словам, он опасается представителей некоторых религиозных групп, поэтому никого не допускает к дому невестки.
Талгат Сатов, который общался с Максатом, не знает того, как тот оказался за границей и удивляется этому. По его словам, несмотря на то, что некоторые их небольщую религиозную общину характеризуют как ваххабитов и салафитов, они не имеют никакого отношения к этим течениям. Талгат Сатов говорит, что местная центральная мечеть дистанциируется от них. Говоря о Максате, он характеризует его как незаметного, скромного парня, которому ни до кого нет дела. Максат никогда не проявлял таких радикальных взглядов, чтобы отправиться в Сирию, говорит он.
- Мы сами так и не поняли, каким образом Максат уехал в Сирию, - говорит Талгат Сатов.
Корреспондент Азаттыка обратился к представителям относящейся к ДУМК центральной мечети города Жезказган, чтобы узнать о религиозной группе, с которой общался Максат. Однако, они, ссылаясь на то, что были назначены недавно и только начали изучать религиозную обстановку в регионе, уклонились от прямого ответа.
Ранее выяснилось, что один из парней, который говорит на видео, что они "встали на путь ислама и уехали совершить джихад", – акмолинец Аманжол Жансенгиров.
КНБ Казахстана заявил, что "запись была сделана в пропагандистских целях, причем это было сделано не нашими гражданами". КНБ также сообщил, что устанавливаются личности тех, кто был показан на видео. Министерство иностранных дел заявило, что у них нет данных, которые бы подтвердили или опровергли, что люди, показанные на видео, являются гражданами Казахстана.
Источник: radioazattyk.org