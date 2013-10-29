Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru

Виновник аварии, в которой погиб один человек и двое пострадали, был пьян, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

ДТП произошло 26 октября примерно в половине второго ночи на улице Тургенева, за войсковой частью 6655. Пьяный водитель автомобиля «Ниссан Максима» превысил скорость и не справился с управлением. В результате машину занесло, она врезалась боковой частью в электрический столб. Водитель бросил автомобиль вместе с находившимися в нем пассажирами и убежал. Задержать 23-летнего актюбинца удалось спустя три часа.

Между тем в разбитом «Ниссане» было обнаружено тело 32-летний жительницы города Актобе. Еще двое пассажиров в возрасте 23-24 лет получили травмы. Один из них госпитализирован в БСМП с открытой черепно-мозговой травмой. Второму парню понадобилась лишь первая медицинская помощь.

В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело. Его поместили в изолятор временного содержания УВД г. Актобе. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.