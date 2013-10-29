Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru В Саудовской Аравии 16 женщин, которые устроили автопробег в рамках борьбы за право водить машину, оштрафовали на 80 долларов и вынудили подписать "отказ от вождения". Причиной было названо "глумление над законом". Певец и продюсер из Саудовской Аравии Хишам Фагих внес свою лепту в борьбу за права женщин водить автомобиль, переиначив хит Боба Марли “No Woman, No Cry” на новый лад. “Нет, женщина, не садись за руль,” – поет Фагих, перечисляя в шутливой форме все доводы, приводимые властями в защиту запрета. В том числе и тот, согласно которому “вождение автомобиля вызывает бесплодие”. Видеоклип посмотрели в интернете уже более двух миллионов человек. “Это очень щекотливый вопрос, – сказал певец по телефону журналистам “Евроньюс”, – ведь речь идет о личных убеждениях отдельных людей. Между разными взглядами на эту проблему лежит пропасть. Мне бы хотелось, чтобы эта песня появилась в социальных сетях , в СМИ, на телеэкранах. Я хочу показать всему миру, что в Саудовской Аравии мы можем и смеяться, и шутить над этим”. Саудовская Аравия – единственная в мире страна, где женщинам водить автомобиль запрещено. В сентябре в королевстве началась кампания за снятие этого запрета. Участвующие в ней женщины сели за руль и снялись на видео. Власти грозят им тюремным заключением. Источник: Nur.kz