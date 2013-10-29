Иллюстративное фото с сайта reb.by

Об этом сообщает корреспондент портала «мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

За 9 месяцев 2013 года в области зарегистрировано 1010 фактов квартирных краж, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 890.

По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, с 9 по 11 октября в ЗКО прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». Только за эти три дня в области произошло 17 квартирных краж, 16 из которых были раскрыты по «горячим следам». Еще в эти же дни были раскрыты 16 ранее совершенных краж и 2 из категории «прошлых лет».

Так, в Жанибекском районе были задержаны двое несовершеннолетних сельчан, которые уже длительное время совершали квартирные кражи, взламывая двери.

В настоящее время они изобличены в совершении 17 краж из домов. У задержанных изъяты вещественные доказательства, ранее похищенные с мест совершения преступлений (ноутбук, видеокамера, золотые изделия, сотовые телефоны и т.д.).

Ведется следствие.