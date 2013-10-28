В Уральске на ремонт дорог в 2014 году просят три миллиарда тенге

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» рассказал руководитель отдела ЖКХ Рустем ЗАКАРИН. - Мы дали заявку на ремонт нескольких дорог, что из них утвердят депутаты по возможностям бюджета, пока не ясно. Но мы надеемся, что Алматинскую улицу точно сделаем в следующем году. По этой улице много говорят, но там проблема не в самой улице, а в том, что под проезжей частью проложены водопроводные сети, и они изношены. Понятно, что нет смысла ремонтировать улицу, а через год копать ее, чтобы прокладывать сети. Поэтому власти решили в следующем году реконструировать сети по этой улице, а по завершении заасфальтировать дороги. Также в заявке от ЖКХ фигурируют улицы Урдинская, дорога на поселок Деркул начиная от улицы Есенжанова, Момышулы Байтурсынова. Но на какие именно из них выделят средства, будет известно после принятия бюджета на следующий год. При этом основной расходный материал для асфальтирования улиц покупается в других городах и странах. Так, щебень для дорожных работ подрядчики покупают в Актобе, а битум везут либо из Усть-Каменогорска, либо из Уфы(Россия). Единственное, что есть в ЗКО для дорожных работ - это ПГС. Всего в Уральске 582 улицы, асфальто-бетонного покрытия нет на половине улиц. На эту проблему во время своего визита обратил внимания президент Назарбаев. - Более половины автомобильных дорог в области находится в неудовлетворительном состоянии. Надо работать в этом направлении, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ 23 октября в Уральске. По данным отдела ЖКХ, в этом году ведутся работы по ремонту дорог на 15 объектах. Общая сумма подряда - 1,8 млрд тенге. Для сравнения: в 2012 году на дороги было выделено 1.3 млрд, в 2011 году - 2, 6 млрд тенге. В данный момент заканчивается ремонт проезжей части по желаевской трассе. В общей сложности реконструировано 4, 5 км дороги до Желаевского КХП. На строительно-монтажные работы на этом участке бюджет выделил 643 млн тенге. При этом в этом году положили только нижний слой асфальтобетонного покрытия, верхний слой покроют в следующем году. По данным акимата города Уральск в этом году ремонтные работы проводили на следующих улицах: За счет средств бюджета: 1. Средний ремонт ул. Гагарина от ул. Ружейникова до конечной остановки маршрута №2. Сумма договора - 92 млн тенге. Протяженность - 1525 погонных метров. 2. Капитальный ремонт ул. Хусаинова от пр. Достык до ул. Ч.Набережной Сумма договора - 133 млн тенге. Протяженность - 894,8 п/м. 3. Средний ремонт ул. Комсомольская в п. Круглозерное. Сумма договора - 56 млн.тенге. Протяженность - 1810 п/м. Общая протяженность - 4230 п/м. За счет средств недропользователей: 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тайманова, ул. Алмазова, ул. Ч.Набережная, ул. Садовая от ул. Маметова до ул. Шевченко общей протяженностью 2437 п/м (работы в данный момент завершены). По программе «Дорожная карта бизнеса-2020»(развитие инфраструктуры): 1. Реконструкция ул. Некрасова от ул. Курмангазы до ул. Некрасова. Протяженность - 277 п/м. 2. Реконструкция ул. Полевая от ул. Магистральная до производственных баз ТОО «Алим», ТОО «Альтаир», АО «Талап». Протяженность - 1005 п/м. 3. Строительство автодороги к мясоперерабатывающему комплексу с убойным цехом ТОО «Кублей». Протяженность - 305 п/м. 4. Реконструкция автодороги к гостиничному комплексу «Ани Плаза». Протяженность - 400 п/м. 5. Реконструкция автодороги к базе ТОО «Василец». Протяженность - 634 п/м. 6. Реконструкция автодороги на АО «Желаевский КХП». Протяженность - 4500 п/м. Дороги, которые начали ремонтировать в 2012 году, и завершили в этом: 1. Средний ремонт ул. Шолохова от ул. Есенжанова до ул. С.Датова. Протяженность - 4500 п/м. 2. ул. Карева от ул. Елизарова до ул. Ч.Набережная. Реконструкция дороги протяженность. 2050 п/м. 3. ул. Петровского от ул. Деповская до ул. Евразия. Реконструкция дороги протяженностью 1100 п/м. 4. ул. С.Датова. Средний ремонт протяженностью 3800 п/м. 5. ремонт автодороги на кардиологический центр. Реконструкция дороги протяженностью 1500 п/м. Общая протяженность дорог - 12950 п/м.