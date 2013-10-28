Уральск. Дороги после ремонта теплотрасс заасфальтируют в этом году

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил руководитель городского отдела ЖКХ Рустем ЗАКАРИН. - Мы ранее планировали, что после ремонта теплотрасс и канализационных сетей в этом году не будем асфальтировать улицы, чтобы закрытые траншеи полностью утрамбовались. Однако если мы не заасфальтируем дороги сразу, то вода может спровоцировать просадку труб, чего мы не можем допустить. Поэтому решено было закрыть дороги в этом году. Все расходы по замене асфальтового покрытия на ремонтных участках входят в стоимость работ, поэтому дополнительного финансирования не требуется, - сообщил начальник отдела ЖКХ. Напомним, во время масштабных работ по реконструкции сетей асфальтовое покрытие было снято на трех улицах Уральска - на проспекте Евразия, ул. Кердери и Абулхаир-хана. В данный момент по проспекту Евразия и улице Кердери, что считается одним участком работ, подрядчики закрывают траншеи, при этом вручную, а потом и виброкатком послойно утрамбовывают участок, чтобы в будущем избежать просадок. На остальных участках работы проводились так называемым методом прокола, когда не требуется вскрывать асфальтовое покрытие. Напомним, реконструкция сетей и подготовка к отопительному сезону обошлась бюджету в сумму около 6 млрд тенге. Фото Петра ТРОЦЕНКО