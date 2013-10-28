В сельских округах Жамбыл и Ойыл в Атырау на капитальный ремонт детских садов было выделено 60 191 тысяча тенге, а также трудоустроены 31 человек по программе «Дорожная карта занятости - 2020». В настоящее вре Иллюстративное фото с сайта http://altaynews.kz/ Иллюстративное фото с сайта http://altaynews.kz/ мя эти детские сады были полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию. Были выделены дополнительные средства на капитальный ремонт девяти объектов в области образования и культуры, 109 безработных были трудоустроены. Для развития и строительства недостающих объектов инженерно-коммуникационных инфраструктур району в текущем году выделено 6500.00 тенге и проводятся работы по приобретению двух ветряных генераторов. Данные ветряные генераторы по программе «Дорожная карта занятости - 2020» будут установлены на хозяйственных объектах, получивших кредиты на дальнейшее развитие предпринимательства. В целях снижения уровня безработицы в районе в течение трех лет 137 человек были обеспечены микрокредитами на сумму 300,4 млн тенге. По 3 направлению «Содействие по трудоустройству путем обучения в рамках потребности работодателя и переселения» программы «Дорожная карта занятости - 2020» из числа семи безработных, прошедших курсы переподготовки в колледже «Транспорта и коммуникации Атырау», учебных центрах «Мирас», «Гасыр» и «Аргын», два человеак были трудоустроены на постоянную работу. По организации «Молодежной практики» 84 молодых специалиста были привлечены к работе, семь человек трудоустроились на постоянную работу. Магрипа КАЗИХАН