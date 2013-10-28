Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городскую избирательную комиссию. 27 октября в Уральске на двух избирательных округах прошли довыборы депутатов в городской маслихат. По словам председателя городской избирательной комиссии Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, на довыборы было зарегистрировано 6 кандидатов, из которых 4 самовыдвиженцы, а 2 выдвиженцы от партии «Нур Отан». Правда, позже два самовыдвиженца сняли свои кандидатуры с выборной гонки. - Выборы прошли законно, из 17 тысяч избирателей по двум округам №6 и №11 на выборы пришли  35%, то есть 6,5 тысячи человек, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА. - По избирательному округу №6 с 84% голосами победил Марат КАЖЕНОВ. Второй кандидат Данияр ЕСКЕШЕВ набрал 13,8% голосов. По избирательному округу №11 победу одержал  Мурат ДЖАКИБАЕВ. За него проголосовали 86,7% избирателей. Кстати, в этом году на избирательные участки были установлены и кабинеты ЦОНа. Все желающие могли получить адресную справку и сразу пойти голосовать. Как известно, в этом году из депутатского корпуса выбыли Серик КАБДЕШЕВ, который поменял место жительства, и Абат ШЫНЫБЕКОВ, который был назначен акимом Сырымского района. Избранные депутаты  известные в городе предприниматели. Марат КАЖЕНОВ является директором кондитерской фабрики «КАЗКОН», а Мурат ДЖАКИБАЕВ директор ТОО «Орал-Терминал» и «Белес-Агро».