Прокуратура города Атырау возбудила головное дело в отношении местных полицейских по статье «Превышение власти или должностных полномочий», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Дело возбуждено по факту облавы в известном в нефтяной столице ресторанном комплексе «Армада» в ночь на 16 августа этого года.

Напомним, что администрация ресторана обвинила полицейских в том, что они, ворвались в ресторанный комплекс «Армада» в ночь на 16 августа, незаконно задержали полтора десятка человек, это охранники, бармены, менеджеры и даже один случайный посетитель. Им предъявили обвинение в сопротивлении и арестовали на несколько суток. В свою очередь, руководство ресторанного комплекса обратилось с заявлением в департамент КНБ, управление собственной безопасности ДВД и областной филиал НДП "Нур Отан".

Настоящей причиной, по их мнению, стало желание полицейских бесплатно пользоваться услугами развлекательного заведения. По словам самих полицейских, оперативные действия проводились в связи с поступившими заявлениями от посетителей ресторана, в отношении которых персоналом производились действия противоправного характера.

В беседе с корреспондентом портала «Мой ГОРОД» начальник отдела Нуржан ЖАНГЕРЕЕВ рассказал, что прокуратура сочла действия полицейских незаконными и возбудила дело. Имена подозреваемых пока неизвестны.