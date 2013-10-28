Иллюстративное фото с сайта www.superdog.ru Иллюстративное фото с сайта www.superdog.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на финансовую полицию по ЗКО. - Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Серика КАНАТБАЕВА, - рассказал сегодня на брифинге в ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция) начальник управления досудебного производства по коррупционным преступлениям ДБЭКП Амантай РАШКАЛИЕВ. - Он обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных для возмещения командировочных затрат. Как стало известно, дело Серика КАНТАБАЕВА было передано в городской суд по уголовным делам, а рассматривает его судья Найля ДЖУНУСОВА. Уже бывшему руководителю территориальной инспекции комитета ветконтроля предъявлено обвинение по двум статьям уголовного Кодекса - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, неоднократно, с использованием служебного положения, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» и «Служебный подлог, совершенный должностным лицом».