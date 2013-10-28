Бахитов1Руслан БАХИТОВ и Александр ШЕВАЛДИН, обвиняемые в избиении дагестанского боксёра Сослана АСБАРОВА, сказали своё последнее слово, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". За несколько минут до начала судебного заседания, Руслан БАХИТОВ обратился к журналистам: - Мне хотят дать шесть лет особого режима за то, что я отстоял свою честь, - отметил подозреваемый. - А обвиняемому в убийстве парня в Зачаганске, которое произошло в прошлом году, дали шесть лет общего режима. - В течение всего процесса мы с адвокатами доказывали, что я невиновен, - отметил Руслан БАХИТОВ. - Это всё ошибки следствия. На одной из видеозаписей можно увидеть, что в ходе предварительного следствия показания АСБАРОВА не могут быть признаны в качестве доказательств. У АСБАРОВА в то время был диагноз закрытая черепно-мозговая травма и на судебном процессе он сказал, что не помнит, какие именно давал показания, и что не может ясно воспроизвести картину нашего с ним инцидента. А на том месте, куда я якобы ударил его пистолетом, не было ни царапины. Подсудимый БАХИТОВ отметил, что в полном объёме возместил ущерб российскому боксёру и попросил прощения у него и его родителей. Кроме того, по словам обвиняемого, Сослан АСБАРОВ попросил освободить БАХИТОВА от наказания, написав соответствующее заявление.  Но несмотря на это, сторона обвинения продолжает свою деятельность, заключил подсудимый. - В ходе судебного процесса я и мои адвокаты доказали, что с моей стороны не было хулиганских действий, - заявил Руслан БАХИТОВ. - Хулиганские действия в этом деле были только со стороны АСБАРОВА. Все свидетели показали, что потерпевший АСБАРОВ со своими друзьями вёл себя по-хамски. Несколько песен подряд танцевали лезгинку, толкая окружающих. Докапывались до наших местных посетителей, трогали ниже пояса младших сестрёнок, обижая их этими действиями. Я не нацист, но каждая девчонка моего народа - моя сестра. Подсудимый указал на то, что несмотря на факты, указывающие на снятие предъявленного обвинения, ему стараются навешать преступления, тем самым желая очернить его честное имя. - Это объясняется тем, что у следствия, прокуратуры и КНБ ко мне особое и предвзятое отношение. Иначе это никак нельзя назвать, - сказал БАХИТОВ суду. Подсудимый ШЕВАЛДИН был более лаконичен. В своём обращении к суду он сказал следующее: - На суде я говорил только правду. Прошу не лишать меня свободы. Приговор подсудимым будет вынесен 30 октября.