Иллюстративное фото с сайта fightbox.ru

Жительница поселка Копа Хромтауского района признана виновной в убийстве матери специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В августе 2013 года девушка поссорилась с матерью и нанесла родительнице один удар кухонным ножом в область грудной клетки. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы города Хромтау. Однако спасти её жизнь не удалось.

На суде убийцу признали психически невменяемой, освободили от уголовной ответственности и отправили в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением на принудительное лечение.