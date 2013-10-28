Фото с сайта ru.tsn.ua Фото с сайта ru.tsn.ua Вчера в аэропорту города Тараз приземлился самолет, с знаменитыми братьями Виталием и Владимиром Кличко, сообщает корреспондент BNews.kz со ссылкой на местную газету «Новый регион». Популярные украинские супертяжеловесы Владимир и Виталий Кличко после финальных поединков чемпионата мира по боксу в Алматы, прилетели в Жамбылскую область. Знаменитых боксеров в аэропорту Тараза встретил аким области Канат Бозумбаев и чиновники с Управления туризма и спорта. После встречи, братья ъ посетили недавно открывшейся Дворец спорта международного класса «Тараз– Арена », где прошел международный турнир по вольной борьбе участие, в котором приняли спортсмены из десяти стран. После посещения дворца, они сразу отправились в село Кулан Т.Рыскуловского района, ранее носившем название Луговое. Как известно, старший брат – Виталий - родился в соседней Киргизии, а младший - Владимир - в Семипалатинске. Какое-то время семья Кличко жила в селе Луговое, а братья Кличко учились в луговской школе. Именно поэтому Кличко и решили посетить места, где, когда то проходило их детство, тем более что в домике, где они, когда то жили, сегодня находится маленький православный приход, в котором совершаются богослужения священнослужитель иереем Владимиром. По словам батюшки, в селе Кулан начинается строительство нового православного храма, который будет единственным возведённым храмом в данном районе за последние 50 лет. Источник: BNews.kz