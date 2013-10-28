Обзор проникновения потребительских кредитов в Казахстане. Уровень проникновения потребительских кредитов в экономику. Август 2013 В текущем году объем выданных потребительских кредитов составил 42% от республиканского фонда заработной платы (за январь - август 2013 года выдано: потребкредитов на 1,3 триллиона, официальных зарплат на 3 триллиона тенге). В прошлом году выданные потрбекредиты к зарплатному фонду составляли 29,5%, а в 2011 – 22,4%. tablica1 Уровень закредитованности населения растет в галопирующем темпе. В первом полугодии 2012 года потребительский долг одного казахстанца перед банками составлял 73,3 тысячи тенге, в первом полугодии текущего года уже 107,3 тысячи тенге. tablica2 Среднестатистический уровень закредитованности населения в два раза превышает квартальный номинальный доход на душу населения, год назад объем потребительских кредитов на человека превышал среднестатистический квартальный душевой доход в 1,5 раза. tablica3 Что это значит? Объем потребительского долга перед банками одного казахстанца равен сумме получаемых доходов в течение 6 месяцев, год назад потребительский долг был равен сумме получаемых доходов за 4,5 месяца. Это без учета ипотечных займов населению. tablica4 Пока по качеству возвратов потребительские кредиты остаются перспективными для банков. Доля просроченной задолженности по этому направлению составляет всего 8,9%, для сравнения в целом по кредитному рынку просрочка занимает 18,8%. tablica5 Вес потребительских кредитов от общего объема банковских кредитов по августу 2013 года достиг уже 18,6%. Год назад было 14,2%. Очевидно, по итогам сентября 2013 года общий объем потребительских займов превысит отметку в 2 триллиона тенге. tablica6 В среднем, за январь-август текущего года на потребительские цели населения банки направляли ежемесячно 23,4% от всех выдаваемых кредитов. В 2012 году среднемесячная доля потребительского направления в выдаваемых кредитах составляла всего 17,3%. tablica8 Увеличение масштабов потребительского направления происходит за счет концентрации на рознице отдельных банков второго и третьего эшелона. Так тройка кредиторов первого эшелона (по официальной статистике на эту группу приходится почти 50% ссудного портфеля от всех БВУ РК) держит в своем агрегированном портфеле всего 9% потребительских кредитов. tablica У Казкоммерцбанка потребкредиты составляют всего 6,3% от ссудного портфеля, у Народного – 15,7%, у БТА – 4,7% (по данным финансовых отчетов банков за второй квартал 2013 года). В целом по рынку, масштаб потребкредитов в общем объеме банковских займов экономике за первое полугодие был зафиксирован на уровне 17,3%. Фактически банки первого эшелона, при контроле всего рынка кредитования на уровне 50%, в потребительском сегменте имеют совокупную долю в 26,7% (расчеты строились на основе агрегированных данных Нацбанка и данных из публичных финансовых отчетов банков второго уровня). Из публично размещенных финансовых отчетов за второй квартал 2013 года (всего 28), только 13 банков раскрыли информацию об объемах потребительских займов. На эту группу приходится 56,4% рынка потребительских кредитов. Как распределена вторая половина рынка между банками неизвестно. Источник: Ranking.kz