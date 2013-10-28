Сегодня в Уральске встретили участников республиканского конкурса "Разные-равные", который проходил в Астане, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В нем приняли участие 339 людей с ограниченными возможностями. Конкурс проводился по 10 номинациям, в пяти из которых западноказахстанцы взяли призовые места.

- В этом году впервые прошел республиканский конкурс для людей с ограниченными возможностями. От нашего региона принимали участие 27 участников, - рассказывает председатель западноказахстанского добровольного общества инвалидов Жумажан КОЖЖАНОВ. - Наши участники заняли призовые места по пяти номинациям. Признаюсь, что эти победы давались нам нелегко, но это только первое наше участие.

В номинации «Лучший студент» первое место заняла Мирамгуль ГАЛИЕВА, второе место в номинации «Лучший творец» занял Сергей ИОНОВ, а также второе место занял наш социальный проект и третье место с номинации «Золотое перо» заняла уральская поэтесса Гульбаршин ТЛЕУГАЛИЕВА.