В канадском Монреале 12-летний пятиклассник признал себя виновным во взломе сайтов, принадлежащих правительству и полиции. По его словам, он работал на всемирно известную организацию хакеров Anonymous, а за свои услуги получал бесплатные видеоигры, передает Fox News. Юноша, чье имя не раскрывается, предстал перед судом по делам несовершеннолетних на этой неделе - ему предъявлены обвинения по трем эпизодам. Известно, что школьнику удалось успешно взломать сайты полиции Монреаля, Квебекского института здравоохранения, а также правительства Чили. В суде хакера сопровождал отец. По словам адвоката, "мальчик рассматривал взлом лишь как новую задачу, его действия не были политически мотивированы". Сам школьник предостерег начинающих хакеров: "Ломать сайты легко, но не заходите слишком далеко - вас выследят". Кибератаки, о которых идет речь, были проведены весной 2012г., во время массовых студенческих протестов против увеличения стоимости университетского образования. По оценкам полиции, ущерб от действий хакера составил около 60 тыс. долл. Источник: РБК