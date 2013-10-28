Иллюстративное фото с сайта professionali.ru

В прошедшие выходные были назначены руководители областного управления культуры, архивов и документации и областного управления физкультуры, туризма и спорта. Отныне культурой будет управлять Алтынбек НСАНГАЛИЕВ, до последнего времени работавший пресс-секретарем футбольного клуба «Атырау». Спортом и туризмом будет руководить Асан РАУШАНОВ, по специальности учитель физкультуры. Напрямую знаком с проблемами спорта. В последние годы руководил городским отделом спорта. Отметим, что ранее руководители этих управлений ушли со своих должностей со скандалом. На бывшего руководителя спорта Берика ЖАНКИЕВА возбуждено уголовное дело по созданию ОПГ, сейчас он находится в межгосударственном розыске. Другой руководитель, Казбек ИМАНГАЛИ, проработал менее года на этой должности и уволился «по состоянию здоровья». Что же касается бывшего руководителя облкультуры, то он также ушел с должности не по своей воле. Бывший начальник Ауез КУЛЬЖАНОВ обвинялся в хищении 700 тысяч тенге бюджетных тенге, выделенных на проведение мероприятия ко Дню единства и дружбы народа Казахстана. Он свою вину признал и возместил ущерб в полном объёме. Приговором суда №2 города Атырау он был признан виновным по ст. 176 ч. 3 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и осуждён к пяти годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года.