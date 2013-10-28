Иллюстративное фото с сайта www.ng.kz Иллюстративное фото с сайта www.ng.kz В актюбинском военном институте сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата БЕГЕЛЬДИНОВА состоялся 16-й выпуск лётчиков и инженеров. На торжественную церемонию прибыли представители Минобороны страны. Дипломы об окончании вуза и лейтенантские погоны получили 167 молодых офицеров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу МО РК. ВИСВО готовит кадры по 4 летным и 4 инженерным специальностям. Со следующего года срок обучения в вузе составит 5 лет, а число так называемых налетов у будущих летчиков увеличится со 180 до 250 часов. Это означает, что выпускники после окончания института будут готовы к выполнению боевых заданий без дополнительных тренировок. С 2006 года институт готовит лётчиков для зарубежных государств. В рамках договора о коллективной безопасности здесь получают образование граждане Кыргызстана и Таджикистана. Выпускники актюбинского ВИСВО несут службу не только в Военно-воздушных силах страны, но и в МВД, пограничных войсках и Министерстве по ЧС. Кроме того, ребята могут работать и за пределами своей страны. Оклад у казахстанских пилотов сегодня составляет от 150 тысяч тенге и выше, в зависимости от опыта и места работы.  