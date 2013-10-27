Иллюстративное фото с сайта www.oplot.info

Молодежный Ресурсный центр взялся за обучение молодежи непростому ремеслу – умению вести дебаты, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Обучить дебатному искусству взялся руководитель тренинг-центра «Work and life» Нурлан АЗАМАТОВ. В свое время он был признан лучшим тренером по итогам конкурса, проведенного молодежным Ресурсным центром.

- Для начала координаторы дебатных клубов школ, вузов и сузов города пройдут обучение. Далее планируется провести большой турнир дебатов среди школьников и конференцию дебатеров, - сообщил Нурлан АЗАМАТОВ.

Стоит отметить, что Нурлан АЗАМАТОВ начал заниматься ораторским искусством несколько лет назад. В 2012 году он открыл в Атырау школу ораторского искусства и впервые в Казахстане проводит тренинги на казахском языке.

- Я убежден, что дебаты могут подготовить людей к различным публичным выступлениям. Главное, не просто уметь отстоять свое мнение, но и грамотно это аргументировать, - отметил руководитель тренинга.