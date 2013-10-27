Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По сообщению начальника управления административной полиции областного ДВД Жанибека ШИРИПОВА, на виновных в дорожно-транспортных происшествиях с начала года наложено штрафов на сумму более 400 млн тенге.

- Основная часть ДТП совершаются самими водителями. Превышение скорости, выезд на встречную полосу – вот основные нарушения. Необходимо также учитывать несовершенство дорожного покрытия дорог областного и республиканского значения. А также высокие темпы приобретения населением автотранспорта, - отметил Жанибек ШАРИПОВ.

По данным управления дорожной полиции, за последние 10 лет количество авто в регионе увеличилось в два раза. С 50 тысяч в 2003 году, до 100 тысяч в текущем году. В этом году на 42% увеличилось количество ДТП. В общей сложности было выявлено более 45 тыс. нарушений правил дорожного движения, из них около 2 тысяч – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, примерно столько же – нарушения при проезде пешеходного перехода, около 6 тыс. – нарушения скоростного режима, более 250 фактов – выезд на встречную полосу.

Напомним, что с сначала этого года по области зарегистрировано 364 ДТП, в результате которых погибли 84 человека и 451 получили различные травмы.