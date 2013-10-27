Иллюстративное фото с сайта azk.ucoz.ru Иллюстративное фото с сайта azk.ucoz.ru В Актюбинской области возбуждено уголовное дело в отношении «Атырау Стандарт». ТОО обвиняют в незаконном обороте нефти, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 3 октября 2013 года сотрудники Кандыагашской транспортной прокуратуры Актюбинской области выявили факт незаконного приобретения ТОО «Атырау Стандарт» нефти без документов, подтверждающих законность её происхождения. 52 тонны сырой нефти пытались провезти под видом печного топлива на железнодорожном вагоне-цистерне со станции «Жем» до станции «Курорт-Боровое». По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 183-1, ч. 1 УК РК - «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, в крупном размере». В настоящее время уголовное дело находится в линейном отделе полиции на станции Кандыагаш