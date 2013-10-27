Иллюстративное фото с сайта railway-publish.com Иллюстративное фото с сайта railway-publish.com По данным Главной транспортной прокуратуры, ТОО «Атырау Стандарт» пытался провезти 52 тонны нефти под видом печного топлива, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" В ходе проводимой работы прокуратурой выявлен факт незаконного приобретения ТОО «Атырау Стандарт» без подтверждающих документов и провоза на железнодорожном вагоне-цистерне 52 тонны нефти под видом печного топлива, который со станции «Жем» отправлен до станции «Курорт-Боровое», сообщили в прокуратуре. Согласно заключению судебно-химической экспертизы указанный груз является «нефтью сырой». По данному факту транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 183-1 УК РК  - "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, в крупном размере".